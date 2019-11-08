8 ноября в Баку состоялась торжественная конференция, посвящённая 30-летнему юбилею газеты «Yeni Müsavat». Среди участников конференции были дипломаты зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, члены азербайджанского Парламента, известные публицисты, общественные и политические деятели, журналисты.

Российскую общественность на мероприятии представляла делегация САР и ВАКФ во главе с Президентом организации — Физули Мамедовым.

В своей приветственной речи главный редактор газеты «Yeni Müsavat» Рауф Арифоглу отметил добрые партнёрские отношения редакции газеты и САР.

После просмотра фильма о деятельности «Yeni Müsavat» руководитель пресс-службы САР Анар Гасанов зачитал участникам Конференции приветственное письмо от имени Президента САР и ВАКФ Физули Мамедова и поздравил редакцию газеты со знаменательной датой. Известный журналист отметил, что «Yeni Müsavat» уже 30 лет сохраняет своии позиции по разным политическим вопросам, оставаясь важной частью общественно-политического ландшафта Азербайджана. «Это стало возможным благодаря грамотной политике главного редактора Рауфа Арифоглу»,- заявил Анар Гасанов.

Планкет с текстом поздравительного письма был вручён руководству газеты.

Minval.az