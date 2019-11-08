Роста цен в Бакинском метрополитене в ближайшее время не ожидается.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал главный инженер Бакинского метрополитена Алихан Османов.

«Бакинский метрополитен на сегодняшний день является самым дешевым в СНГ. Доходы от пассажироперевозок покрывают 60% расходов. Однако роста цен не ожидается», — сказал он.

По его словами, в будущем метрополитен может перейти на систему дифференцирования тарифов: «Расстояния между станциями метро пока не такие большие. В будущем, когда будут построены и запущены новые станции, можно будет говорить о внедрении дифференцированных тарифов».

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