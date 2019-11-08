Согласно результатам компьютерной томографии в голове правозащитника Огтая Гюльалыева обнаружилось больше жидкости, чем ожидалось. Кроме того, выявлены повреждения в самом мозге, что осложняет ситуацию.

Врачи приняли решение о введении инъекций с целью рассасывания жидкости, передает агентство «Туран».

Напомним, что правозащитника сбил автомобиль 29 октября в центре Баку. От удара он получил черепно-мозговую травму, повлекшую кровоизлияние в мозг.

Спустя несколько часов, активист впал в кому. 30 октября в Баку ему была сделана нейрохирургическая операция.

Прибывшие 5 ноября по приглашению Фонда Гейдара Алиева для осмотра Гюльалыева турецкие специалисты рекомендовали забрать его на лечение в Турцию.

6 ноября он был отправлен спецрейсом компании AZAL в Стамбул и размещен в клинике «Аврасия».

Все расходы, связанные с лечением Гюльалыева по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой взял на себя Фонд Гейдара Алиева.

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