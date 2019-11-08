«Оперативный механизм ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта уникален. Мы удовлетворены тем, что три страны-сопредседателя уверенно работают и говорят в один голос».

Об этом заявил французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти на заседании Постоянного совета ОБСЕ в своем выступлении во время обсуждений отчета, представленного сопредседателями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, передает агентство АПА.

Французский сопредседатель отметил, что важные мониторинги, проводимые личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком и его командой, развивают деятельность Минской группы: «Этот формат является соответствующим механизмом для решения конфликта. Я, как и вы, периодически слышу критику за пределами организации о том, что конфликт продолжается более 25 лет, а иногда о том, что сопредседателям не удастся разрешить кризис. Некоторые радикалы требуют начать процесс с нуля, а некоторые предлагают новые подходы. Я прямо заявляю, что эти предложения нереальны. Нетерпение понятно. Однако должно быть ясно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут действовать только в соответствии с мандатом посредников. Сопредседатели предлагают, помогают, а иногда с большой смелостью воодушевляют стороны. Но они не уполномочены заставить стороны принять что-то. Мы должны отдавать себе отчет в том, что эту трудную работу выполняет наша маленькая команда. Мы вносим вклад в процесс, предлагая созидательный подход на переговорах за закрытыми дверями благодаря сдержанным, но повторяющимся интенсивным усилиям, а также путем стабилизации ситуации и спасения жизней людей. Усилия, направленные на то, чтобы убедить стороны в возможности мира и требуемых для этого уступках осуществляются путем постоянного диалога».

С.Висконти отметил, что в последнее время ситуация в регионе стабильная: «Это неоспоримый факт. Данная положительная ситуация возникла после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Душанбе. Чувство ответственности и терпение лидеров обеих стран похвально. На политическом фронте диалог никогда не прекращался и это в последнее время проявляется все четче. Хочу напомнить об импульсе на переговорах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые прошли в Ашгабаде».

Сопредседатель подчеркнул, что правительство Франции верит в важность официальных обязательств сторон для подготовки народов к миру: «Во время нашей встречи 16 января этого года в Париже с министрами иностранных дел Зохрабом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым впервые был дан решающий толчок данной концепции, впервые выдвинутой в Милане. Это необходимость в продвижении урегулирования конфликта, длящегося долгое время. Без поддержки народов, которые должны быть готовы к миру, без устранения отрицательных стереотипов, без пропаганды основывающихся на взаимном уважении общественных контактов, без обновления индивидуальных отношений между семьями и гражданами, пострадавшими от конфликта, невозможно принятие ни одного решения. Мы ожидаем, что ваша посредническая деятельность по урегулированию конфликта будет направлена на восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Азербайджан привержен процессу урегулирования конфликта, основанного на этом понятии. Также Франция считает, что без колебаний следует поощрять вовлечение женщин региона в диалог. В последнее время на встречах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мы обсуждали пользы усиления роли женщин в этом вопросе. Обе стороны приветствовали эту идею».

С.Висконти отметил, что правительство Франции поддерживает деятельность Международного комитета Красного Креста на местах: «Особенно заслуживает одобрения сбор информации о пропавших без вести лицах. Это — инициатива, одобренная высшими уполномоченными органами обеих сторон на Парижском саммите в декабре 2015 года. Большое количество семей надеются, что независимо от того, где бы они не находились, смогут получить информацию о своих близких. Эта гуманитарная акция успешно реализовывалась при различных конфликтах.

Президент Международного комитета Красного Креста господин Петер Маурер также подтвердил, что его команда готова к этому. Они нуждаются в активной поддержке соответствующих сторон. Я хотел бы дополнить свою мысль тем, что Франция привержена постоянным усилиям по поиску справедливого и сбалансированного решения во имя стабильности и благополучия народов региона. Никто не заинтересован в «статус-кво». Мы приложим все усилия, чтобы двигаться в этом направлении».

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