Новые составы метро из России в Азербайджан начнут доставлять с февраля следующего года.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал главный инженер Бакинского метрополитена Алихан Османов.

По его словам, в ближайшие три года для метрополитена будет доставлено 12 составов (60 вагонов).

Кроме того, согласно его словам, планируется строительство новых станций, чтобы граждане во всем городе могли пользоваться метрополитеном. Согласно новому Генплану для обеспечения всей территории города станциями метро рассматривается вопрос расширения станций и увеличения их количества.

А. Османов отметил так же, что Бакинский метрополитен в настоящее время имеет 25 станций, 1 электродепо и 3 линии протяженностью 36,6 км. В соответствии с концептуальной схемой развития в будущем общая сеть Бакметрополитена будет состоять из пяти линий: двух действующих и трех дополнительных новых, 76 станций, 6 электродепо и 119 км линий метро. То есть, предусмотрено строительство 51 новой станции и 84,3 км линий метро.

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