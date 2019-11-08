Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Соглавно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Прогнозируется южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью ожидается 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью будет 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 9-10 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия и слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az