Азербайджан поддержал инициированный Россией проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который большинством голосов принял Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам, сообщает Report.

Отметим, что резолюция под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» была поддержана 121 государством при двух выступивших против (США и Украина) и 55 воздержавшихся.

Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.

Minval.az