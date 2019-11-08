«Сильное землетрясение, произошедшее в провинции Восточный Азербайджан в Иране, ничем не опасно для Азербайджана».

Об этом Report сказал гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, землетрясение в Иране на приграничных с Азербайджаном территориях ощущалось до 4 баллов: «Эпицентр землетрясения находился в 115 км от самой близкой нашей станции. Магнитуда землетрясения составила 6, что можно считать сильным подземным толчком и может встряхнуть близкие территории. Однако это ничем не опасно для Азербайджана».

Minval.az