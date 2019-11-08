Начальник Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-полковник Эльчин Гулиев и заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики – генеральный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев побывали в воинских частях и подразделениях Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск ГПС, осуществляющей защиту и охрану государственной границы с Арменией.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в ходе поездки была проверена боевая готовность структурных подразделений отдельной пограничной дивизии, проведены встречи с личным составом на пограничных боевых позициях.

Э.Гулиев и Х.Велиев ознакомились с работой, проведенной с целью выполнения указаний Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, создания на государственной границе необходимой инфраструктуры по ее защите и охране, дали необходимые поручения по повышению уровня боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава, укрепления воинской дисциплины, усиления правовой пропаганды среди военнослужащих.



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