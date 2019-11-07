В 2018 году с диагнозом «сосудистые заболевания головного мозга» были взяты на учет 6266 человек.

Как говорится в сообщении Госкомстата, 3194 из этого числа — мужчины, 3072 — женщины. 750 человек (355 мужчин и 395 женщин) относятся к возрастной группе 18-29 лет, 5516 человек (2839 мужчин и 2677 женщин) – люди в возрасте 30 лет и старше.

Согласно сообщению Минздрава, в прошлом году в стране от инсульта скончались 8156 человек. 3803 из них — мужчины, 4353 — женщины. За 8 месяцев текущего года от инсульта скончались 5257 человек (2452 мужчин и 2805 женщин).

Чаще от инсульта умирают люди старше 70 лет.

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