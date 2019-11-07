Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству железнодорожной линии Ляки-Габала.

В распоряжении говорится, что в целях продолжения строительства железнодорожной линии Ляки-Габала, из суммы, указанной в подпункте 1.2.6 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, выделить Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» 45,0 (сорок пять) миллиона манатов

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az