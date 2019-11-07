«США, как один из сопредседателей Минской группы, верны принципу мирного урегулирования нагорно карабахского конфликта».

Об этом АПА сообщил посол США в Азербайджане Ли Литценбергер.

По словам посла, США приветствуют значительное снижение напряженности на линии соприкосновения.

«К сожалению, время от времени перемирие нарушается. Мы надеемся на продолжение мирных переговоров на уровне министров иностранных дел. Также, мы поддерживаем мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», — отметил дипломат.

Minval.az