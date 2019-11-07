МИД Азербайджана распространил информацию о пресечении выпуска сувенирной банкноты евро, посвященной самопровозглашенному режиму Нагорного Карабаха.

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Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало обнародованную в прессе информацию сайта германской компании EuroSchein-Souvenir GmbH о выпуске сувенирной банкноты евро, посвященной самопровозглашенному режиму оккупированной Арменией территории Азербайджана.

Согласно информации, в связи с этим посольство Азербайджана в Германии немедленно связалось с исполнительным директором вышеуказанной компании, и выразила протест в письменной форме.

«Встречная сторона была подробно проинформирована об армяно-азербайджанском конфликте, самопровозглашенном режиме, созданном захватчиком-Арменией в оккупированном Нагорном Карабахе и других семи районах Азербайджана, а также незаконной деятельности на этих территориях. От компании было потребовано воздержаться от шагов, пропагандирующих незаконный режим. Противная сторона, немедленно отреагировав на обращение, в ответном письме попросила прощения за свою ошибку и доставленное беспокойство, а также сообщила, что дизайн соответствующих сувенирных банкнот подготовлен не ими, а другой лицензированной компанией. Несмотря на это, было отмечено, что после обращения вопрос был обсужден, и было обещано, что вышеуказанные банкноты не будут выпущены в оборот, а информация об этом будет удалена с сайта. Мы хотели бы отметить, что вышеуказанная информация уже удалена с сайта германской компании», — сказали в министерстве.

Minval.az