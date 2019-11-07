Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов обратился к личному составу органов внутренних дел.

Как сообщает АПА, в обращении министр коснулся отношений полицейский-гражданин:

«К рассмотрению обращений граждан, приему граждан нужно подходить с особой внимательностью, всегда оперативно решать вопросы, связанные с восстановлением прав потерпевших от преступлений. Права, свободы, законные интересы должны защищаться на высоком уровне, эта работа должна ежедневно проводиться под личным контролем руководящего состава во всех структурных организациях».

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