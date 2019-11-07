Число политических партий, обратившихся для участия в муниципальных выборах в Азербайджане, достигло двенадцати.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов.

Он сказал, что после обращения полномочного представителя Партии Вахдат по поводу регистрации для участия в муниципальных выборах, которые пройдут 23 декабря, число партий достигло 12.

До этого были зарегистрированы полномочные представители партий «Ени Азербайджан», Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, а также Партии гражданской солидарности, «Умид» и «Ана Ветен».

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