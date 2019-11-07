Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назначил себе нового помощника.
По распоряжению премьера, Закир Пашаев назначен на должность помощника премьер-министра Азербайджана.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назначил себе нового помощника.
По распоряжению премьера, Закир Пашаев назначен на должность помощника премьер-министра Азербайджана.
Дата: 2019/11/07 15:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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