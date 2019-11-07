Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов выразил отношение к демонтажу баков с крыш зданий и к тому, что по этой причине население осталось без воды.

Как сообщает АПА, председатель отметил, что на некоторых территориях Исполнительная власть города Баку совершила ошибки:

— Когда переходим к круглосуточному водоснабжению на каких-то территориях, об этом информируем исполнительные власти районов, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы оказываем содействие на отрезке этих линий, в предотвращении утечки воды. Именно мы впервые предложили убрать эти баки. Но произошло одно недоразумение, если не ошибаюсь, в Хатаинском районе.

При осуществлении там проекта Исполнительная власть города Баку демонтировала баки. Затем туда направили наших специалистов. Выяснилось, что нельзя убирать баки с этих зданий, так как невозможно было обеспечить круглосуточное водоснабжение данной территории. Поэтому баки вернули на прежние места. После этого мы координируем свои усилия, чтобы другие организации согласовывали с нами осуществляемые проекты — заявил Горхмаз Гусейнов.

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