В Баку завершило свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога высокого уровня, сообщает пресс-служба министерства обороны.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2020-й год.

По итогам заседания был подписан протокол между министерством обороны Азербайджана и Генштабом Турции.

Очередное заседание в этом формате планируется провести в следующем году в Турции.

Minval.az