Как сообщал ранее Minval.az, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила нефтяников с 70-летием «Нефтяных Камней» на своей странице в Instagram.

В свою очередь SOCAR на своей странице в социальной сети адресовал Мехрибан Алиевой благодарственное письмо от имени нефтяников Азербайджана.

«От имени азербайджанских нефтяников мы благодарим азербайджанское государство в лице Мехрибан ханум Алиевой, нашего уважаемого президента Ильхама Алиева за их постоянную заботу и внимание к нашему труду. Мы обещаем достойно выполнять возложенные на нас задачи во имя процветания и укрепления позиции нашей страны в современном мире», — говорится в сообщении.

Minval.az