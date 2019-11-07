Редакция общественно-политической газеты «Ени Мусават» отмечает свое 30-летие. Газета была основана 7 ноября 1989 года. Первый выпуск газеты вышел в свет 10 ноября 1989 года как печатный орган Азербайджанской национальной демократической партии «Ени Мусават».

Создателем и главным редактором ныне независимо действующей газеты является заслуженный журналист Азербайджана Рауф Арифоглу.

Столь долгий и сложный исторический путь «Ени Мусават» — пример самого настоящего героизма. Для того, чтобы читатели своевременно получали газету, над ее созданием работало и работает поныне очень много сотрудников: журналистов, редакторов, представителей технического персонала – наборщиков и печатников. Онлайн версия газеты — musavat.com также весьма популярна и имеет большую читательскую аудиторию.

На сегодняшний день «Ени Мусават» — это не только газета — это издательский дом, объединивший под своей крышей несколько интернет-сайтов, вещающих о внешней и внутренней политике, социуме и культуре.

Коллектив издания Minval.az от души поздравляет своих коллег и желает им процветания, долголетия и творческих успехов!

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