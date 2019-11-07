Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Азербайджане Закари Гросом.

Как сообщает сайт Минобороны, министр поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Францией.

В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы расширения военных связей между Азербайджаном и Францией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, проблемам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития сотрудничества.

Проинформировав дипломата о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта создает серьезную угрозу региональной безопасности. Министр особо отметил, что решением вопроса является принуждение Армении к выполнению требований соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе норм и принципов международного права.

Высоко оценив аннулирование соответствующими судами Франции ряда незаконных «соглашений», подписанных между некоторыми городами Франции и «органами местной власти», созданными выдуманным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, министр обороны выразил надежду, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, приложит больше усилий для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отмечая значимость двусторонних отношений в сфере обороны, генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

В свою очередь, дипломат, отметив сотрудничество и дружественные отношения между нашими странами, подчеркнул, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Отметив, что Франция осуществляет совместные с Азербайджаном проекты в оборонной сфере, в частности в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, посол З.Грос подчеркнул важность развития этих программ.

На встрече стороны обсудили проекты, реализуемые в Азербайджане рядом французских компаний, производящих продукцию военного назначения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес в области обороны и безопасности.

Minval.az