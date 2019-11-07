Бакинское транспортное агентство (БТА) объяснило причины участившихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, задействованных во внутригородских пассажироперевозках.

Как передает Sputnik Азербайджан, в БТА отметили, что ДТП произошло из-за желания водителя первого автобуса набрать больше пассажиров, так как подрядчик работает по системе ежедневного плана. При данной системе, чем больше пассажиров водитель перевезет, тем больше будет его доход.

«В таком случае водители с целью набрать больше пассажиров пытаются объехать конкурентов, допуская при этом опасные маневры и обгоны на дорогах, что, естественно, увеличивает риск происшествий», — отмечают в Бактрансагентстве.

Однако, есть и другие причины, убеждены в БТА: это нарушение требований законодательства относительно нормативов работы и отдыха водителей.

«Перевозчики заставляют водителей работать вдвое больше установленной нормы, а это приводит к тому, что те управляют транспортным средством в усталом состоянии», — утверждает агентство.

Несмотря на предупреждение перевозчиков, работу с ними с целью повышения качества и безопасности пассажироперевозок, те не соблюдают все необходимые требования, подчеркивает БТА.

В отношении компаний, допускающих подобные нарушения, будут приниматься соответствующие меры и они будут отстраняться от услуг по перевозке пассажиров, предупреждает агентство.

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