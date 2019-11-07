Сократилось число детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет.

Как сообщает Trend, в 2018 году от матерей в возрасте до 18 лет родились 2129, в 2017 — 2421, в 2016 — 2809, в 2015 — 2895, в 2014 — 3296 детей.

Несмотря на то, что в прошлом году количество детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет сократилось, их число все же превышает показатель начала 2000-х годов.

В 2000 году от матерей в возрасте до 18 лет родились 1864, в 2001 — 1774, в 2002 — 1903, 2003 — 1962 детей.

За последние годы самое малое количество детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, зарегистрировано в 2001 году.

Большинство детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, приходится на долю сельских местностей. Только в 2018 году 652 из 2129 (в 2017 — 740) детей, рожденных от матерей в возрасте до 18 лет, пришлось на долю городов, в 2018 1477 (1681 в 2017) пришлось на долю сельских местностей.

Напомним, что согласно Конвенции о правах ребенка, каждый человек, не достигший 18 лет, считается несовершеннолетним.

Minval.az