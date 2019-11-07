Глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как говорится в сообщении МИД Словакии, на встрече также принимал участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

На встрече обсуждались последние события в связи с нагорно-карабахским конфликтом и перспективы его урегулирования.

«Я рад, что сопредседатели Минской группы продолжают вместе со сторонами обсуждения о мерах по снижению напряженности и созданию условий для примирения», — сказал Лайчак.

На встрече также обсуждалась подготовка к заседанию СМИД ОБСЕ 5-6 декабря в Братиславе.

Minval.az