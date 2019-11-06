Счетная палата предложила создать в Азербайджане Фискальный совет.

Как сообщает АПА, предложение отражено в заключении Счетной палаты по законопроекту «О госбюджете на 2020 год».

В документе отмечено, что в настоящее время в нашей стране нет Фискального совета.

Необходимость в этом указана в отчете, опубликованном в январе 2018 года, в ходе проведенной оценки страны по Индексу открытости бюджета.

В отчете было отмечено, что создание такого института считается важным вкладом в дело прозрачности и подотчетности бюджета.

В заключении отмечается, что в мировой практике обеспечение деятельности Фискальных советов по усилению обоснованности бюджетных прогнозов приводит к положительным результатам.

Minval.az