Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы работников Государственной нефтяной компании Азербайджана орденами и медалями по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней.

Согласно распоряжению, по случаю 70-летнего юбилея Нефтяных камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности награждаются следующие работники Государственной нефтяной компании Азербайджана:

орденом «Эмэк» 3-й степени

Агаев Багыш Агагулу оглу

Алиев Яшар Ашыр оглу

Магеррамов Яшар Узеир оглу

медалью»Терегги»

Абдуллаев Энвер Амираслан оглу

Будагов Аладдин Магомед оглу

Амралиев Рафиг Мехи оглу

Аскеров Аскер Акпер оглу

Исмаилов Рагимулла Дадаш оглу

Мустафаев Иззат Мехти оглу

Тагиев Мардан Мирза оглу.

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