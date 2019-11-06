Главная воздушная гавань Азербайджана – Международный аэропорт Гейдар Алиев составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за октябрь 2019 года.

Как говорится в сообщении компании, самого высокого показателя — 100% пунктуальности в октябре 2019 года при вылете из Международного аэропорта Гейдар Алиев добились национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways, а также китайская авиакомпания China Southern.

Не менее 90% рейсов по расписанию выполнили авиакомпании Uzbekistan Airways, Qatar Airways, Aeroflot, Air Arabia и МАУ (Ukraine International). Высоких показателей также добились авиакомпании Lufthansa (89,6%), flyNas (88,9%), Kuwait Airways (87,5%) и Turkish Airlines (86,5%) и Belavia (86,4%).

В целом, в октябре 2019 года 77% вылетов совершены по расписанию либо с отклонением от графика не более чем на 15 минут.

Для объективности в рейтинге не учувствовали базовые авиаперевозчики аэропорта – AZAL и Buta Airways, а также авиакомпании, совершившие менее 5 рейсов за месяц.

Отметим, что итого в октябре 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили полеты 32 пассажирские авиакомпании, которые выполнили рейсы по более 50 различным направлениям.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Minval.az