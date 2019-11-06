На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) завершилось обсуждение законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год».

Как сообщает в среду Trend, в ходе заседания было отмечено, что доходы госбюджета в 2020 году составят 24,134 миллиарда манатов, расходы – 26,913 миллиарда манатов, а доходы сводного бюджета – 27, 533 миллиарда манатов.

Верхний предел бюджетных расходов установлен в размере 29,488 миллиарда манатов, что выше аналогичной цифры 2019 года на 2,117 миллиарда или 7,7 процента. Доля нефтяных доходов в общих доходах бюджета предусмотрена в размере 13,5 миллиарда манатов или 56,1 процента, а ненефтяных доходов – 10,6 миллиарда манатов или 43,9 процента.

В следующем году из SOFAZ в государственный бюджет предусмотрен трансфер в размере 11,350 миллиарда манатов, что ниже, чем в этом году на 14,3 миллиона манатов.

После завершения обсуждений, министр финансов Самир Шарифов ответил на вопросы участников заседания и отметил, что будет рассмотрен ряд предложений. После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Minval.az