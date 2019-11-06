Супруга тяжело раненого в результате ДТП правозащитника Октая Гюльалыева Фируза Гюльалыева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева за помощь в лечении.

Как сообщает Report, в данный момент Октая Гюльалыева на выделенном Фондом Гейдара Алиева специальном самолете везут в Турцию.

«Состояние супруга остается критическим. Он находится в коме второй степени. Учитывая наше желание, Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку для продолжения лечения Октая Гюльалыева в Турции, за что мы очень признательны».

По поручению президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд взял на себя вопросы, связанные с лечением правозащитника Октая Гюльалыева. Фонд пригласил экспертов из Турции. Прибывшие по инициативе Фонда Гейдара Алиева из Турции специалисты обследовали О.Гюльалыева в Республиканской нейрохирургической больнице в Баку.

29 октября около 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пресечении улиц 28 Мая и Пушкина, автомобиль марки Hyundai Accent, за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Октая Гюльалыева. В результате наезда правозащитник получил тяжелые травмы, у него диагностировали внутримозговое кровоизлияние. 30 октября в «City Hospital» О.Гюльалыев был прооперирован.

Minval.az