Генералы упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) – Акиф Човдаров, Теймур Гулиев, Эльчин Гулиев и Субахир Гурбанов повторно обратились в Верховный суд.

Как сообщает АПА, генералы подали по отдельности кассационную жалобу с требованием оправдать их.

Жалоба А.Човдарова передана на исполнение судье Азизу Сеидову, заседание суда назначено на 21 ноября.

Жалобы Т.Гулиева и С.Гурбанова переданы на исполнение судье Ильгару Гылыджову. Дата суда еще не назначена.

Жалоба другого генерала Э.Гулиева передана на исполнение судье Фархаду Алиеву. Дата его суда тоже еще неизвестна.

Отметим, что А.Човдаров и другие были арестованы в 2015 году. Решением Бакинского военного суда А.Човдаров был приговорен к 12 годам, С.Гурбанов к 14 годам, Э.Гулиев к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд также принял решение направить президенту страны представление об лишении их генеральского звания.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобы. Затем генералы несколько раз подали кассационные жалобы, позднее отозвали их.

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