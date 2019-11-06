Объем электронной торговли в Азербайджане за 9 месяцев текущего года увеличился на 91% и составил 2,2 млрд манатов. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев, передает АПА

Он отметил, в последние годы электронная торговля в стране стремительно развивается, что является результатом проводимой центробанком и другими связанными структурами работы по расширению безналичных расчетов и цифровых платежей.

«Центробанк обсуждал вопрос освобождения электронной торговли от НДС с Министерством налогов. Эти переговоры продолжаются и сегодня. Центральный банк считает, что для развития этой сферы необходимо освобождение электронной торговли от НДС. Переговоры по этому вопросу продолжаются», — говорит А.Гулиев.

Minval.az