Специальный самолет службы скорой помощи с правозащитником Огтаем Гюльалыевым на борту вылетел в Стамбул, сообщает Trend.

Гюльалыев был доставлен в Международный аэропорт Гейдар Алиев из Республиканской нейрохирургической больницы.

Лечение Огтая Гюльалыева будет продолжено в Стамбуле при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

29 октября в районе 17:20 на территории Насиминского района столицы, на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина автомобиль марки «Hyundai Accent», за рулем которого находился Кянан Абдуллаев, сбил переходившего дорогу правозащитника Огтая Гюлалыева. 30 октября О.Гюлалыев был прооперирован в клинике «City Hospital».

Minval.az