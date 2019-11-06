В Исполнительной Власти города Баку состоялось совещание, посвященное выполнению поручений, данных президентом Ильхамом Алиевым на встрече с главой ИВ Баку Эльдаром Азизовым, состоянию дел по благоустройству в столице и предстоящим задачам.

В совещании приняли участие главы исполнительных властей, руководители хозяйственных служб города.

Выступивший на совещании глава ИВ Баку Эльдар Азизов проинформировал о поручениях, данных президентом во время приема, отмеченных недочетах, предстоящей работе и поставленных задачах. Он жестко раскритиковал некоторых глав исполнительных властей.

Азизов сказал, что руководители городских и районных исполнительных властей должны сделать выводы из замечаний президента страны.

«Сегодня в стране проводятся системные преобразования, революционные реформы, и в соответствии с этим, должны меняться форма и методы. Критика и самокритика должны стать нормой», — цитирует его АПА.

Азизов подчеркнул, что проблема каждого гражданина должна восприниматься как своя личная.

На совещании были доведены замечания главы государства в связи с незаконным строительством, даны поручения по защите созданных парков и кварталов на должном уровне. Было подчеркнуто, что согласно поступающей информации, в исполнительных структурах районов в некоторых случаях не уделяется должного внимания обращениям граждан, допускается волокита.

На заседании были даны поручения по предотвращению случаев взяточничества и других негативных явлений, проведению регулярных встреч с гражданами на местах, чуткому отношению к их обращениям.

Выступившие на мероприятии главы исполнительных властей отметили, что сделают выводы из замечаний главы государства и в кратчайшие сроки примут необходимые меры.

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