Число политических партий, обратившихся для участия в муниципальных выборах в Азербайджане 23 декабря, достигло 11.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов.

Он сказал, что после обращения о регистрации для участия в муниципальных выборах, которые пройдут 23 декабря, полномочного представителя Партии гражданской солидарности, число партий достигло 11.

До этого были зарегистрированы полномочные представители партий «Ени Азербайджан», Демократических реформ Азербайджана, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального Возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, «Умид» и «Ана Ветен».

Отметим, муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15 156 членов. Последние муниципальные выборы состоялись 23 декабря 2014 года.

Minval.az