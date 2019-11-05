5 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству мастерской по производству ковров для ходжалинского филиала ОАО «Азерхалча» в поселке Юхары Агджакенд Геранбойского района, обеспечению ее оборудованием и станками и созданию инфраструктуры, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью строительства и оборудования указанной мастерской ОАО «Азерхалча» выделено два миллиона манатов.

Данная сумма указана в подпункте 1.24.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденном распоряжением Президента №890 от 15 января 2019 года.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Minval.az