В связи с улучшением социального обеспечения населения Президент Ильхам Алиев предпринял ряд важных шагов. Эти работы будут продолжены и в 2020 году.

Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал в ходе сегодняшнего обсуждения государственного бюджета Азербайджана на 2020 год в Милли Меджлисе (парламенте), сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что в следующем году в бюджете будет заложен существенный рост расходной части, связанный с социальным обеспечением.

«В 2020 году ожидается повышение заработной платы, включая и организации, финансируемые из государственного бюджета», — отметил министр.

Minval.az