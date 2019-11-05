«Нет никаких ограничений на осуществление во время массовых мероприятий профессиональной деятельности журналистов, для которых объективность является профессиональным критерием».

Об этом сказал руководитель пресс-службы Главного Управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, комментируя вопрос в связи с правилами поведения и безопасностью журналистов во время массовых мероприятий, передает агентство АПА.

Э.Гаджиев отметил, что во время освещения массовых мероприятий и акций журналисты должны быть внимательнее и ответственнее, не вмешиваться в процесс, осуществлять функцию наблюдателя: «Рекомендуем журналистами соблюдать требования профессиональной этики, и для того, чтобы отличаться от других, быть в жилетах с надписью «PRESS», рекомендованных Советом по прессе».

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