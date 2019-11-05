Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает принимать меры против незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов, а также контрабанды.

Как сообщили в ГПС, 3 ноября 2019 года около 07:30 на служебной территории пограничной заставы недалеко от города Астара, пограничный наряд задержал неизвестного, нарушившего азербайджано-иранскую границу в направлении Азербайджана, который пытался пронести наркотические средства.

Во время преследования нарушитель границы, не подчинившись требованиям пограничников, бросил свою сумку и, воспользовавшись сложностью рельефа местности, убежал в направлении Ирана.

Во время осмотра территории была обнаружена сумка нарушителя границы с большим количеством наркотических средств (12,7 кг «Кокос»), психотропных веществ (7945 шт. «Метадон 40») и холодного оружия (1 шт. кинжал).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az