Индекс эффективности воздушного транспорта Азербайджана составил 79,3, по этому показателю Азербайджан занял 12-е место среди 141 страны.

Как сообщает АПА, об этом говорится в «Отчете глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума на 2019 год.

Согласно отчету, Азербайджан опередил Швецию (78,6), Норвегию (75,9), Францию (74,9), Германию (74,5), Англию (72,2), Австрию (70,7) и ряд развитых стран.

Индекс эффективности транспорта Сингапура равен 95,5, что является самым высоким показателем. Самый низкий индекс — в Лесото — 6,0.

Отметим, что индекс эффективности оценивает быстроту, точность, скорость и стоимость услуг воздушного транспорта.

Minval.az