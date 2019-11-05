Правозащитная организация Freedom House обнародовала новый ежегодный рейтинг свободы интернета в разных странах.

Как передает «Настоящее время», главным абьюзером свободы интернета в мире на сегодня является Китай, но страны СНГ мало отстают от него в перенимании этих практик. Без учета стран Балтии из стран бывшего СССР сегодня свобода интернета есть только в Армении и Грузии, подчеркивают во Freedom House.

Интернет в Кыргызстане и Украине они определяют как «частично свободный», а интернет в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, России и Узбекистане правозащитники считают несвободным.

Казахстан наряду с Суданом и Бразилией стал «лидером» по ущемлению свободы интернета в последний год.

В России прошедший год также стал беспрецедентным по количеству арестов за протесты или выражение своего мнения в Сети и отключению властями сайтов и других интернет-ресурсов.

Freedom House исследовала 65 стран мира, в которых сконцентрированы 87% всех пользователей Сети в мире. 40 из 65 стран, исследованных Freedom House, используют программы отслеживания пользователей соцсетей. И в целом, по данным организации, за последний год правительства разных стран все чаще стали использовать интернет и социальные сети для того, чтобы следить за своими гражданами, отслеживать их онлайновое поведение и манипулировать результатами выборов.

В 47 странах из 65-ти исследованных людей арестовывали за их политические, социальные или религиозные взгляды. В 31 стране люди подвергались физическому воздействию за свои посты в Сети.

Minval.az