Во дворах должны быть установлены камеры безопасности.

Об этом сказал, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая главу Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

«Мы знаем, что состояние многих зданий, блоков неудовлетворительное, устарело лифтовое хозяйство. В некоторых случаях межквартальные дворы подвергаются захвату и места для общественного пользования исчезают. Поэтому создание образцовых дворов представляет большое значение. Нам нужен комплексный подход к этой сфере. Конечно, дворы, в первую очередь, должны быть удобными для граждан, светлыми, следует принять меры в плане безопасности. Во дворах городов многих развитых стран устанавливаются камеры безопасности. Сейчас во многих местах в городе Баку установлены камеры безопасности, которые играют большую роль в выявлении преступлений и привлечении преступников к ответственности. Считаю, что во дворах также должны быть установлены камеры безопасности, меры безопасности следует обеспечить на более высоком уровне», — сказал глава государства.

Также лифтовое хозяйство, отметил он. «Несколько лет назад опять же в соответствии с моим Распоряжением было обновлено лифтовое хозяйство многих зданий. Однако, к сожалению, в период эксплуатации лифты выходят из строя. Поэтому лифтовое хозяйство должно быть полностью обновлено, и представлены предложения в связи с их эксплуатацией. В целом, сейчас мы создаем образцовые дворы. Но если эти дворы не будут нормально поддерживаться, если не будет уделяться постоянное внимание, то вся налаженная работа выйдет из строя спустя год, два года, пять лет. Поэтому подумайте, внесите предложения, как нам сделать, чтобы созданная новая инфраструктура, в том числе работа по благоустройству, постоянно находилась под контролем, и нуждающиеся в ремонте объекты периодически ремонтировались», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Minval.az