«В транслируемых в эфире частных телеканалов сериалах азербайджанская семья представляется в очень искаженной форме».

Как передает АПА, об этом на мероприятии, посвященном 93-летию создания азербайджанского радио, сказал председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нуширеван Магеррамли.

Он выразил беспокойство в связи с искаженным представлением семейных ценностей в эфире частных телеканалов: «Пусть не создается впечатление, будто в сфере телевидения и радио Азербайджана все нормально. Политика вещания частных телеканалов исключительно служит коммерческим интересам. В деятельности же телеканалов, финансируемых из государственного бюджета главное внимание уделяется пропаганде внутренней и внешней политики государства, ценностям народа, сохранению и развитию азербайджанского литературного языка, и другим вопросам. Эти вопросы не проявляются серьезно в деятельности частных каналов».

Н.Магерамли отметил, что нарушения в эфире частных каналов допускаются ради рейтинга: «К сожалению, деятельность ради рейтинга приводит к серьезным нарушениям. Меня, как председателя НСТР, очень беспокоит примитивность программ, транслируемых в эфире частных телеканалов».

Minval.az