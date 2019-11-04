Как сообщалось ранее, 29 сентября текущего года в СМИ распространилась информация о том, что пользователь социальной сети facebook «Evez VAhidoviç» угрожал убийством начальнику пресс-службы Главного управления полиции города Баку майору полиции Эльшаду Гаджиеву.

Как отмечается в совместном сообщении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, «Evez VAhidoviç» посредством своей страницы в социальной сети facebook пообещал вознаграждение в размере 10 тысяч манатов за убийство Э.Гаджиева.

В связи с тем, что в указанных действиях были признаки угрозы убийством, в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 134 (Угроза убийством) и проведены необходимые неотложные следственно-оперативные меры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД был задержан написавший указанный статус в социальной сети житель города Баку Фарид Гулиев (1984 г.р.).

При обыске его дома было обнаружено и изъято одноствольное охотничье ружье и 4 патрона к пистолету «Макарова».

В ходе предварительного допроса Ф.Гулиев признался, что открыл фейковый профиль на имя своего соседа Аваза Мухтарова и распространил сообщение указанного содержания, пытаясь добиться его ареста. Причиной было то, что А.Мухтаров в 2017 году одолжил у Ф.Гулиева 50 манатов и не вернул их.

Решением Наримановского районного суда Ф.Гулиев приговорен к 3 месяцам ареста.

Необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.

Minval.az