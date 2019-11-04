Планируется, что бюджет Фонда страхования от безработицы на 2020-й год составит 128,2 млн. манатов.

Как говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения, это на 30% больше по сравнению с 2019 годом. В качестве основного направления расходов бюджета фонда на 2020-й год планируется направить 63,7 млн. манатов на выполнение программы самозанятости, финансирование приобретения активов для привлеченных к программе с целью создания мелких хозяйств и предприятий.

Кроме того, из бюджета фонда на следующий год предусмотрено выделить 5 млн. манатов на страховые выплаты по безработице, 9,5 млн. манатов на организацию профессиональной подготовки и дополнительных курсов обучения, профессиональных консультационных услуг, ярмарок труда и бирж труда, создание портала «E-əmək birjası», разработку профессиональных стандартов.

На организацию оплачиваемых общественных работ из Фонда страхования от безработицы планируется выделить в следующем году 2 млн. манатов.

Выделение 3 млн. манатов на срочное (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 1 год) финансирование определенной части заработной платы страхователей вместе со страховщиками также входит в направления расходов фонда в проекте бюджета на 2020 год.

Фонд страхования от безработицы окажет важную поддержку расширению сети центров DOST в следующем году, созданию в следующем году новых центров DOST и двух региональных центров профессиональной подготовки, содержанию Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, и Государственной службе занятости, расширению электронных услуг и др. работы.

По этим направлениям из фонда планируется направить 43 млн. манатов.

Также на целевые программы занятости нуждающихся в социальной защите, другие активные меры по осуществлению трудовых прав из фонда планируется выделить 2 миллиона манатов.

Minval.az