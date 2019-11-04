В Баку 5 ноября начнет работу 12-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Метин Гюрак.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.

Minval.az