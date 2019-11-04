В Баку и на Абшеронском полуострове завтра утром прогнозируется постепенное прекращение дождя, во второй половине дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменет гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-11, днем — 15-17, в Баку ночью 9-11, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается дождь. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Minval.az