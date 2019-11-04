«Азербайджанское правительство несколько недель назад представило в Европейский суд по правам человека свою позицию по вопросу удерживаемых в Армении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева».

Об этом сообщил заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана, постоянный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров,

По его словам, в связи с этим Азербайджан подписал договора с ведущими в мире юристами, передает агентство АПА.

«Четкая позиция по данному вопросу представлена в ЕСПЧ. Это последний этап процесса. После этого Суд должен определить дату слушаний и провести их. Скорее всего, слушания состоятся в следующем году».

Ч.Аскеров добавил, что в решении суда будет определено нарушение прав указанных лиц: «После этого Армения должна будет исполнить решение. Контроль над этим осуществляет Комитет министров Совета Европы. Результат зависит от того, как проявит свою силу Комитет министров».

Ч.Аскеров сказал, что Армения может не исполнить принятого решения: «Однако СЕ имеет соответствующие механизмы давления. Мы тоже будет использовать их, и постоянно поднимать вопрос, чтобы добиться исполнения решения».

Minval.az