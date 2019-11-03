В Азербайджане лицам, предпринявшим попытку суицида, может быть поставлен временный запрет на выдачу водительских прав, а значит, на вождение транспортных средств. Как рассказал Sputnik Азербайджан директор Центра психического здоровья Фуад Исмайлов, в настоящее время разрабатывается проект документа, регламентирующего обязательное медицинское обследование при получении водительских прав.

Разработка новых правил еще находится на стадии экспертного согласования, после чего документ направят на утверждение в Кабинет министров республики.

Список заболеваний, при которых нельзя водить автомобиль, может пополниться. К примеру, психиатры считают, что после попытки самоубийства только врачебная комиссия должна решать, сможет ли человек управлять транспортным средством (как известно, считающимся источником повышенной опасности), или садиться за руль ему нельзя.

«Есть определенные недуги, которые являются противопоказанием для управления транспортом. В первую очередь, это связано с нарушением интеллектуального развития. То же самое касается деменции. Это слабоумие, приобретенное вследствие каких-либо инфекций, интоксикаций, опухолей, травм головного мозга», — отметил психиатр.

Нельзя садиться за руль также тем, кто страдает различными депрессиями или аффективными расстройствами. Шизофрения в разной степени тоже может стать противопоказанием для получения водительской «корочки».

«Я уже не говорю, допустим, об алкоголизме или наркомании — это категорические противопоказания. Там имеется очень много нюансов. К примеру, у человека был какой-то психоз, прошло несколько лет. Возникает вопрос, может ли он водить или нет. Над этими моментами мы и работаем в документе», — пояснил врач.

В действующем приказе, определяющем порядок медобследования лиц, претендующих на получение водительских прав, перечень противопоказаний не включал многие психические расстройства, указал Исмайлов.

В целом же психиатры страны сходятся в мнении, что при тяжелых, хронических болезнях, а также заболеваниях, требующих диспансерного наблюдения, только врачебная комиссия сможет дать итоговое заключение, разрешено ли водить человеку машину или нет.

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