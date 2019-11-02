В Сабирабадском районе совершено нападение на дом главы муниципалитета, сообщает АПА.

Инцидент произошел в селе Гаратепе. Дом жительницы села, Героя Социалистического Труда, обладательницы президентской пенсии, председателя муниципалитета села Гаратепе Сабирабадского района Фатимы Гусейновой был атакован четырьмя неизвестными в масках.

Проникнув в дом, они нанесли побои сестре хозяйке дома Тамам Гусейновой, завязали ей руки, заклеили рот скотчем. После того, как прибежавший на шум брат Ф.Гусейновой Алирза Гусейнов выстрелил в воздух из ружья, неизвестные в масках покинули дом.

По факту Сабирабадским районным отделением полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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