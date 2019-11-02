Оппозиция отменила митинг, назначенный на второе ноября, и основная причина этого заключается в отсутствии поддержки народа, сказала Trend депутат Милли Меджлиса от правящей партии «Ени Азербайджан» Сона Алиева.

По ее словам, общеизвестным фактом является то, что за радикальной оппозицией нет никакого электората.

«Обратим внимание на митинг 19 октября: были предприняты попытки к проведению незаконного митинга — не в месте, предложенном Исполнительной властью Баку, а именно в центре города. Все знают, что вокруг станции метро «28 Мая» и так ежедневно скапливаются тысячи людей. И все понимают, на что был рассчитан этот выбор радикальной оппозиции. Главной целью было создать видимость хаоса и продемонстрировать это своим покровителям. Радикальная оппозиция, не имеющая никакого электората, клянчит помощь у внешних антиазербайджанских сил. Это нашло свое подтверждение и во время выступления руководителя так называемого «Национального совета» Джамиля Гасанли в ходе его выступления на днях в США. Призывом к международным организациям ввести санкции против Азербайджана он показал истинное, антинациональное лицо радикальной оппозиции», — сказала Сона Алиева.

Она добавила, что истина заключается в том, что азербайджанский народ не видит альтернативы главе государства Ильхаму Алиеву. Проводимая под руководством Президента работа, осуществляемые реформы рассчитаны на дальнейшее улучшение благосостояния граждан страны.

Minval.az